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Рыжий кот из Ревды стал мишенью для изувера с оружием
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В крови вернулся в дачный домик ревдинский кот по кличке Рыжик. Обследовав его, хозяева обнаружили в шее животного пульку от пневматического оружия.
Неизвестный выстрелил в Рыжего в минувшую субботу, 16 сентября, — сообщает издание «Ревда-инфо». К счастью, густая шерсть спасла кота от серьёзных травм, но болезненных ощущений принесла немало. Но, хоть всё обошлось, хозяева решили больше не выпускать Рыжего бродить самостоятельно по дачному посёлку, а потом и вовсе перевезли его в квартиру в Полевском, где в него точно не станут пулять никакие изуверы с пневматом.
К сожалению, владельцы Рыжего не захотели обращаться по данному происшествию в полицию. Конечно, вряд ли господ-полицейских обрадует, что их «дёргают» по такой ерунде, но в принципе, деяние неизвестного стрелка подпадает под довольно тяжёлую статью Уголовного кодекса. Судьи к жестокому обращению с животными стали относиться строже и уже в некоторых случаях дают преступникам «по максимуму», вплоть до лишения свободы. Так, в Северодвинске в прошлом году влюблённую пару садистов отправили в колонию за истязания кота. Женщину свободы лишили на три года и два месяца колонии-поселения, а мужчину — к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.
Неизвестный выстрелил в Рыжего в минувшую субботу, 16 сентября, — сообщает издание «Ревда-инфо». К счастью, густая шерсть спасла кота от серьёзных травм, но болезненных ощущений принесла немало. Но, хоть всё обошлось, хозяева решили больше не выпускать Рыжего бродить самостоятельно по дачному посёлку, а потом и вовсе перевезли его в квартиру в Полевском, где в него точно не станут пулять никакие изуверы с пневматом.
К сожалению, владельцы Рыжего не захотели обращаться по данному происшествию в полицию. Конечно, вряд ли господ-полицейских обрадует, что их «дёргают» по такой ерунде, но в принципе, деяние неизвестного стрелка подпадает под довольно тяжёлую статью Уголовного кодекса. Судьи к жестокому обращению с животными стали относиться строже и уже в некоторых случаях дают преступникам «по максимуму», вплоть до лишения свободы. Так, в Северодвинске в прошлом году влюблённую пару садистов отправили в колонию за истязания кота. Женщину свободы лишили на три года и два месяца колонии-поселения, а мужчину — к трём годам и шести месяцам колонии общего режима.
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