Екатеринбуржца приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство прохожего в парке УрГУПС

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за убийство, покушение на убийство и разбойное нападение. Преступления были совершены в парке УрГУПС 12 июня прошлого года.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 12 июня 2022 года осужденный распивал спиртное с мужчиной 1966 года рождения. В какой-то момент он решил похитил рыболовную удочку знакомого и скрылся.Затем злоумышленник увидел, как владелец удочки его разыскивает в парке. Осужденный затаился в кустах, а потом напал на своего знакомого и несколько раз ударил его ножом. Потерпевшему были причинены колото-резаные ранения шеи и грудной клетки.Не успев довести убийство до конца, осужденный заметил прохожего 1983 года рождения, который стал очевидцем преступления. Злоумышленник догнал его и ударил ножом в область шеи и область ребер. В результате мужчина скончался на месте.После этого осужденный украл имущество убитого и попытался скрыться, но увидел проходящую мимо девушку 2001 года рождения. Он решил выхватить сумочку из ее рук, но девушка оказала активное сопротивление и смогла сбежать.Свердловский областной суд назначил виновному пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.