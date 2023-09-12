Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство прохожего в парке УрГУПС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за убийство, покушение на убийство и разбойное нападение. Преступления были совершены в парке УрГУПС 12 июня прошлого года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 12 июня 2022 года осужденный распивал спиртное с мужчиной 1966 года рождения. В какой-то момент он решил похитил рыболовную удочку знакомого и скрылся.
Затем злоумышленник увидел, как владелец удочки его разыскивает в парке. Осужденный затаился в кустах, а потом напал на своего знакомого и несколько раз ударил его ножом. Потерпевшему были причинены колото-резаные ранения шеи и грудной клетки.
Не успев довести убийство до конца, осужденный заметил прохожего 1983 года рождения, который стал очевидцем преступления. Злоумышленник догнал его и ударил ножом в область шеи и область ребер. В результате мужчина скончался на месте.
После этого осужденный украл имущество убитого и попытался скрыться, но увидел проходящую мимо девушку 2001 года рождения. Он решил выхватить сумочку из ее рук, но девушка оказала активное сопротивление и смогла сбежать.
Свердловский областной суд назначил виновному пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, вечером 12 июня 2022 года осужденный распивал спиртное с мужчиной 1966 года рождения. В какой-то момент он решил похитил рыболовную удочку знакомого и скрылся.
Затем злоумышленник увидел, как владелец удочки его разыскивает в парке. Осужденный затаился в кустах, а потом напал на своего знакомого и несколько раз ударил его ножом. Потерпевшему были причинены колото-резаные ранения шеи и грудной клетки.
Не успев довести убийство до конца, осужденный заметил прохожего 1983 года рождения, который стал очевидцем преступления. Злоумышленник догнал его и ударил ножом в область шеи и область ребер. В результате мужчина скончался на месте.
После этого осужденный украл имущество убитого и попытался скрыться, но увидел проходящую мимо девушку 2001 года рождения. Он решил выхватить сумочку из ее рук, но девушка оказала активное сопротивление и смогла сбежать.
Свердловский областной суд назначил виновному пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Гособвинитель просит отправить в колонию на пожизненное екатеринбуржца, убившего прохожего в парке УрГУПС
12 сентября 2023
12 сентября 2023
Екатеринбуржцу вынесли приговор за похищение бывшей девушки
13 сентября 2023
13 сентября 2023