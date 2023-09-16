В столице Урала ищут подозреваемого в краже трех авторегистраторов





– предположили в полиции. «Возможно, похититель просто устал от штрафов за нарушение ППД, ведь приборы имеют функцию радар-детектора. Не исключено, что сейчас по свердловским дорогам ездит машина аж с тремя регистраторами на лобовом стекле. Но, скорее всего, краденый товар банально сбыт другим автовладельцам»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала разыскивают мужчину, которого подозревают в краже трех авторгеистраторов в магазине электроники в одном из торговых центров на проспекте Космонавтов. Общий ущерб оценили в 20 тысяч рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе городского УМВД, молодой человек, которого сейчас ищут, 31 августа зашел в магазин перед самым закрытием и вынес без оплаты три автомобильных видеорегистратора, сорвав с них магниты и спрятав их в свой пакет.Всех, кто может знать подозреваемого, просят звонить по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.Подозреваемый также может добровольно явиться в отдел полиции № 14 г. Екатеринбурга на Баумана, 11), объясниться и возместить ущерб.