Раскрыто убийство сотрудницы полиции из посёлка Первомайский

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственное управление Следственного комитета России Свердловской области сообщило о раскрытии резонансного убийства сотрудницы полиции из посёлка Первомайский. Подозреваемому предъявлено обвинение.Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР Свердловской области сумели собрать доказательства вины мужа убитой. «Несмотря на то, что на протяжении расследования муж потерпевшей свою вину категорически отрицал, были получены веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого в убийстве. С участием задержанного в настоящее время продолжаются следственные действия. В частности, с учётом имеющихся обстоятельств планируется провести в отношении задержанного судебную психиатрическую экспертизу», — сообщает пресс-служба областного следственного управления.Напомним, тело 31-летней участковой уполномоченной полиции было найдено вечером 29 апреля прошлого года на берегу реки Бисерть в полутора километрах от посёлка Первомайского. На голове покойной зияли глубокие раны рубящего характера. После возбуждения дела об убийстве сотрудники полицейских и следственных органов проводили необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Обнаруженные улики и собранные факты привели к мужу убитой, в доме которого провели обыск. Следствие считает, что мужчина совершил убийство из личной неприязни к своей жертва.Помимо обвинений в убийстве жителю Красноуфимского района Свердловской области предъявлены также обвинения по 1 части статьи 137 УК РФ («нарушение неприкосновенности частной жизни») и по статье 138.1 УК РФ («незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).