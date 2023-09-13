В Алапаевске осудили рецидивиста, который похитил и избил бывшую сожительницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске вынесли приговор рецидивисту, который похитил бывшую сожительницу и нанес ей ножом множество ударов.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 30 августа прошлого года Алексей Артамонов возле дома на улице Карла Маркса в поселке Верхняя Синячиха схватил бывшую возлюбленную и поместил ее в багажник автомобиля ВАЗ-211440.Злоумышленник увез ее в направлении поселка Бубчиково. Там он приставил нож к области живота потерпевшей и угрожал ей убийством.Артамонов удерживал женщину в машине около суток. 31 августа, находясь в машине на открытом участке местности, он понял, что его нашли полицейские. Тогда он заблокировал замки дверей автомобиля, а затем нанес не менее 27 ударов ножом в область конечностей, головы и иных жизненно важных органов потерпевшей, причинив тяжкий вред ее здоровью.«Несмотря на то, что свою вину фигурант так и не признал, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», – добавили в Следственном комитете.В пресс-службе свердловского главка полиции добавили, что обвиняемый 1983 года рождения нигде не работал. В 2013 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Тогда он был приговорен к семи года лишения свободы, освободился в декабре 2020 года.Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд в этот раз назначить злоумышленнику 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.Алапаевский городской суд назначил Алексею Артамонову 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года и с возложением дополнительных ограничений.