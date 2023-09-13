Возрастное ограничение 18+
В Алапаевске осудили рецидивиста, который похитил и избил бывшую сожительницу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевске вынесли приговор рецидивисту, который похитил бывшую сожительницу и нанес ей ножом множество ударов.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 30 августа прошлого года Алексей Артамонов возле дома на улице Карла Маркса в поселке Верхняя Синячиха схватил бывшую возлюбленную и поместил ее в багажник автомобиля ВАЗ-211440.
Злоумышленник увез ее в направлении поселка Бубчиково. Там он приставил нож к области живота потерпевшей и угрожал ей убийством.
Артамонов удерживал женщину в машине около суток. 31 августа, находясь в машине на открытом участке местности, он понял, что его нашли полицейские. Тогда он заблокировал замки дверей автомобиля, а затем нанес не менее 27 ударов ножом в область конечностей, головы и иных жизненно важных органов потерпевшей, причинив тяжкий вред ее здоровью.
«Несмотря на то, что свою вину фигурант так и не признал, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», – добавили в Следственном комитете.
В пресс-службе свердловского главка полиции добавили, что обвиняемый 1983 года рождения нигде не работал. В 2013 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Тогда он был приговорен к семи года лишения свободы, освободился в декабре 2020 года.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд в этот раз назначить злоумышленнику 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Алапаевский городской суд назначил Алексею Артамонову 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года и с возложением дополнительных ограничений.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что 30 августа прошлого года Алексей Артамонов возле дома на улице Карла Маркса в поселке Верхняя Синячиха схватил бывшую возлюбленную и поместил ее в багажник автомобиля ВАЗ-211440.
Злоумышленник увез ее в направлении поселка Бубчиково. Там он приставил нож к области живота потерпевшей и угрожал ей убийством.
Артамонов удерживал женщину в машине около суток. 31 августа, находясь в машине на открытом участке местности, он понял, что его нашли полицейские. Тогда он заблокировал замки дверей автомобиля, а затем нанес не менее 27 ударов ножом в область конечностей, головы и иных жизненно важных органов потерпевшей, причинив тяжкий вред ее здоровью.
«Несмотря на то, что свою вину фигурант так и не признал, тем не менее, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу», – добавили в Следственном комитете.
В пресс-службе свердловского главка полиции добавили, что обвиняемый 1983 года рождения нигде не работал. В 2013 году он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Тогда он был приговорен к семи года лишения свободы, освободился в декабре 2020 года.
Гособвинитель в ходе судебных прений просил суд в этот раз назначить злоумышленнику 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Алапаевский городской суд назначил Алексею Артамонову 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года и с возложением дополнительных ограничений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцу вынесли приговор за похищение бывшей девушки
13 сентября 2023
13 сентября 2023
В Березовском осудили бывшую учительницу, зарезавшую мужа
07 сентября 2023
07 сентября 2023
Гособвинитель просит отправить в колонию на пожизненное екатеринбуржца, убившего прохожего в парке УрГУПС
12 сентября 2023
12 сентября 2023
В Алапаевске задержали сбежавшего из колонии осужденного
06 сентября 2023
06 сентября 2023