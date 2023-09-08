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Екатеринбургская сеть «ЖизньМарт» подверглась серии ночных краж

14.22 Среда, 13 сентября 2023
Скриншот видео / телеграм канал Иван Зайченко
Сеть магазинов «ЖизньМарт» в Екатеринбурге подверглась серии ночных краж. Подростки в масках разбивали стекла и уносили с собой кассовый ящик.

Так, в ночь с 24 на 25 августа воры вынесли кассовые ящики из двух магазинов сети. Видеозаписи в своем телеграм-канале выложил основатель сети Иван Зайченко. На одно из видео он наложил озвучку. Полиция пока не смогла найти злоумышленников.

В последнее время кражам со взломом подвергались «Жизьмарты» в разных районах города – на Уралмаше (Индустрии, 104), Южном Автовокзале (8 марта, 86), в Центре (Азина, 25). В сети отмечают, что в лучшем случае добычей воров оказывается сумма до 1000 рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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