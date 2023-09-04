Почти полтора миллиона рублей отдала дегтярская пенсионерка изобретательным мошенникам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

По всей видимости, просветительская функция СМИ, усилия полиции и просто количество случаев привели к тому, что мошеннические схемы «ваш родственник попал в беду» и «вас беспокоит служба безопасности банка» начали давать сбои. А иначе зачем мошенникам понадобилось придумывать более сложные способы обмана.В Дегтярске 67-летнюю женщину «сотрудник правоохранительных органов» убедил помочь ему и Сбербанку поймать мошенников. Для этой новоявленная «внештатная сотрудница» должна была уехать в Первоуральск, снять там жилье и вообще действовать, как агент под прикрытием. Но прежде её уговорили набрать кредитов и назанимать денег у соседей, а потом перечислять эти суммы на «безопасные счета» — якобы для того, чтобы вычислить сотрудников банка, находящихся в сговоре с мошенниками.Когда обманутая женщина оказалась в первоуральской гостинице, начался настоящий абсурд. Мошенники попросили её записать видеообращение к родственникам, сыграв роль жертвы похищения. После того, как она выполнила и это поручение, мошенники, завладев видеозаписью, перенаправили её сыну потерпевшей. Тот, к счастью, оказался менее доверчивым человеком и даже не стал ждать требования выкупа за «похищенную», а сразу обратился в полицию.Сотрудники среагировали оперативно. Уже в день обращения они отыскали жертву мошенников в Первоуральске и вернули её в Дегтярск. Но к тому времени обманутая пенсионерка успела обогатить преступников на один миллион 350 тысяч рублей, — сообщает издание «Ревда-Инфо».