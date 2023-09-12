Гособвинитель просит отправить в колонию на пожизненное екатеринбуржца, убившего прохожего в парке УрГУПС





– сообщили в прокуратуре. «В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, оставшейся части срока – в исправительной колонии особого режима»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Гособвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить пожизненное лишение свободы екатеринбуржцу, который обвиняется в убийстве, покушении на убийство и разбойном нападении. Преступления были совершены в парке УрГУПС 12 июня прошлого года.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 12 июня екатеринбуржец распивал спиртное вместе с мужчиной 1966 года рождения. В какой-то момент пьяный обвиняемый похитил рыболовную удочку знакомого и скрылся.Затем он увидел, как владелец удочки его разыскивает в парке. Тогда злоумышленник затаился в кустах, а потом напал на своего знакомого и нанес ему удары ножом в область жизненно-важных органов. В результате потерпевшему были причинены колото-резаные ранения шеи и грудной клетки.Не успев довести убийство до конца, обвиняемый заметил прохожего 1983 года рождения, который стал очевидцем преступления. Злоумышленник догнал мужчину и ударил его ножом в шею и области ребер. Прохожий скончался от полученных ран на месте происшествия.После этого обвиняемый украл имущество потерпевших и пытался скрыться. Но, увидев проходившую мимо девушку 2001 года рождения, он захотел выхватить ее сумочку из рук. Нападавший угрожал девушке ножом, но она смогла оказать активное сопротивление и убежать.