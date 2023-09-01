Экс-начальника отряда противопожарной службы Североуральска осудили за получение взятки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области осудили бывшего начальника 15 отряда федеральной противопожарной службы Североуральска. Его признали виновным в получении взятки.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 29 июля 2015 года начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил, что на дежурство заступил начальник караула 53 пожарной части с признаками опьянения. Он потребовал от сотрудника объяснительную и создал служебную комиссию, которая зафиксировала факт нахождения на службе работника с запахом алкоголя, без проведения медосвидетельствования и установления действительного состояния опьянения. Также начальник отряда потребовал от начальника караула представить рапорт об увольнении по собственному желанию.Затем 3 августа 2015 года обвиняемый за свое бездействие и непринятие мер к увольнению начальника караула потребовал от него взятку. Опасаясь увольнения со службы, тот передал обвиняемому 50 тысяч рублей.В прокуратуре отметили, что начальник караула добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, поэтому в отношении него отказано в возбуждении уголовного дела.Карпинский суд назначил бывшему начальнику 15 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области в Североуральске наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей.