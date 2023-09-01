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Экс-начальника отряда противопожарной службы Североуральска осудили за получение взятки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области осудили бывшего начальника 15 отряда федеральной противопожарной службы Североуральска. Его признали виновным в получении взятки.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 29 июля 2015 года начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил, что на дежурство заступил начальник караула 53 пожарной части с признаками опьянения. Он потребовал от сотрудника объяснительную и создал служебную комиссию, которая зафиксировала факт нахождения на службе работника с запахом алкоголя, без проведения медосвидетельствования и установления действительного состояния опьянения. Также начальник отряда потребовал от начальника караула представить рапорт об увольнении по собственному желанию.
Затем 3 августа 2015 года обвиняемый за свое бездействие и непринятие мер к увольнению начальника караула потребовал от него взятку. Опасаясь увольнения со службы, тот передал обвиняемому 50 тысяч рублей.
В прокуратуре отметили, что начальник караула добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, поэтому в отношении него отказано в возбуждении уголовного дела.
Карпинский суд назначил бывшему начальнику 15 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области в Североуральске наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 29 июля 2015 года начальник отряда федеральной противопожарной службы Североуральска обнаружил, что на дежурство заступил начальник караула 53 пожарной части с признаками опьянения. Он потребовал от сотрудника объяснительную и создал служебную комиссию, которая зафиксировала факт нахождения на службе работника с запахом алкоголя, без проведения медосвидетельствования и установления действительного состояния опьянения. Также начальник отряда потребовал от начальника караула представить рапорт об увольнении по собственному желанию.
Затем 3 августа 2015 года обвиняемый за свое бездействие и непринятие мер к увольнению начальника караула потребовал от него взятку. Опасаясь увольнения со службы, тот передал обвиняемому 50 тысяч рублей.
В прокуратуре отметили, что начальник караула добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, поэтому в отношении него отказано в возбуждении уголовного дела.
Карпинский суд назначил бывшему начальнику 15 отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области в Североуральске наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей.
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