Жителю Качканара вынесли приговор за покушение на убийство бывшей жены и трех детей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителя Качканара приговорили к девяти годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей супруги и их трех детей путем поджога.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что 28 июля 2022 года злоумышленник пришел к дому в Качканаре. Он знал, что дома находятся бывшая жена и трое детей возрастом 2, 5 и 7 лет. Из чувства ревности он облили входную дверь на третьем этаже общежития легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее зажигалкой.Убедившись, что дверь загорелась, злоумышленник скрылся с места преступления. К счастью, пожар удалось потушить совместными действиями жильцов дома и прибывших огнеборцев.Качканарский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 9 лет 15 дней в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.