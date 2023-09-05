В Березовском осудили бывшую учительницу, зарезавшую мужа





– добавили в прокуратуре. «Несмотря на то, что осужденная сама выдала следствию спрятанный ею нож и призналась в содеянном, в судебном заседании она заняла иную позицию, утверждая, что смертельный удар ножом ее супругу нанес неизвестный мужчина, который, якобы, незадолго до этого приходил к ним в гости. Данная версия была опровергнута в суде прокурором, представившим доказательства виновности осужденной»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском вынесли приговор бывшей учительнице, которая поссорилась с мужем и нанесла ему смертельную травму.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в сентябре прошлого года бывшая учительница русского языка и литературы распивала дома спиртное вместе со своим мужем. Когда мужчина лежал на диване, а женщина резала бекон, между ними произошел конфликт на почве ревности. Обвиняемая подошла к мужу и ударила его ножом в живот.Увидев рану, женщина побежала к соседям и рассказала им о случившемся. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, но от полученного ранения он скончался в больнице через несколько дней.Березовский городской суд назначил женщине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.