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В Березовском осудили бывшую учительницу, зарезавшую мужа
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Березовском вынесли приговор бывшей учительнице, которая поссорилась с мужем и нанесла ему смертельную травму.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в сентябре прошлого года бывшая учительница русского языка и литературы распивала дома спиртное вместе со своим мужем. Когда мужчина лежал на диване, а женщина резала бекон, между ними произошел конфликт на почве ревности. Обвиняемая подошла к мужу и ударила его ножом в живот.
Увидев рану, женщина побежала к соседям и рассказала им о случившемся. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, но от полученного ранения он скончался в больнице через несколько дней.
Березовский городской суд назначил женщине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, в сентябре прошлого года бывшая учительница русского языка и литературы распивала дома спиртное вместе со своим мужем. Когда мужчина лежал на диване, а женщина резала бекон, между ними произошел конфликт на почве ревности. Обвиняемая подошла к мужу и ударила его ножом в живот.
Увидев рану, женщина побежала к соседям и рассказала им о случившемся. Потерпевшему оказали медицинскую помощь, но от полученного ранения он скончался в больнице через несколько дней.
«Несмотря на то, что осужденная сама выдала следствию спрятанный ею нож и призналась в содеянном, в судебном заседании она заняла иную позицию, утверждая, что смертельный удар ножом ее супругу нанес неизвестный мужчина, который, якобы, незадолго до этого приходил к ним в гости. Данная версия была опровергнута в суде прокурором, представившим доказательства виновности осужденной»,
– добавили в прокуратуре.
Березовский городской суд назначил женщине восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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