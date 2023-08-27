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Студента, готовившего поджог на ж/д путях, задержали в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали студента, который собирался поджечь шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях. Об этом сообщает BAZA.
По данным BAZA, минувшей ночью сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Peugeot 408, за рулем которого находился 20-летний студент педагогического университета. При общении с полицейскими он занервничал, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть его машину. На пассажирском сидении они нашли газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички.
Также сотрудники полиции потребовали разблокировать телефон молодого человека. Там они обнаружили переписку, в которой студенту якобы предлагали за деньги поджечь шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях. В переписке содержались фотографии и координаты.
Молодой человек признался, что инвентарь собирался использовать для поджога. На место вызвали сотрудников ФСБ, которые забрали молодого человека. Официальной информации об этом случае нет.
По данным BAZA, минувшей ночью сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль Peugeot 408, за рулем которого находился 20-летний студент педагогического университета. При общении с полицейскими он занервничал, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть его машину. На пассажирском сидении они нашли газовый ключ, бутылку с неизвестной жидкостью и спички.
Также сотрудники полиции потребовали разблокировать телефон молодого человека. Там они обнаружили переписку, в которой студенту якобы предлагали за деньги поджечь шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях. В переписке содержались фотографии и координаты.
Молодой человек признался, что инвентарь собирался использовать для поджога. На место вызвали сотрудников ФСБ, которые забрали молодого человека. Официальной информации об этом случае нет.
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