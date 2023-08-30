Возрастное ограничение 18+
В Березовском возбудили уголовное дело из-за мошенничества при строительстве школы
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Березовском после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве здания школы №55.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте 2020 года администрация Березовского городского округа заключила с ООО «СК ИНТЕГ» муниципальный контракт на строительство школы на 1 275 мест. Стоимость работ превысила один миллиард рублей. Строительство школы завершилось прошлым летом.
Во время проверки прокуратура обнаружила, что стоимость работ «СК ИНТЕГ» была завышена, а к оплате предъявлялись фактически не выполненные работы. В результате бюджету причинен ущерб в размере более 1,5 миллиона рублей.
Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в марте 2020 года администрация Березовского городского округа заключила с ООО «СК ИНТЕГ» муниципальный контракт на строительство школы на 1 275 мест. Стоимость работ превысила один миллиард рублей. Строительство школы завершилось прошлым летом.
Во время проверки прокуратура обнаружила, что стоимость работ «СК ИНТЕГ» была завышена, а к оплате предъявлялись фактически не выполненные работы. В результате бюджету причинен ущерб в размере более 1,5 миллиона рублей.
Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Серове будут судить 20-летнюю мошенницу из Пермского края
30 августа 2023
30 августа 2023
В Свердловской области будут судить еще одного курьера мошенников
04 сентября 2023
04 сентября 2023
Погиб работник складского комплекса в Екатеринбурге
30 августа 2023
30 августа 2023