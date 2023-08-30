В Свердловской области будут судить еще одного курьера мошенников

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре перед судом предстанет участник организованной группы за мошенническое хищение 1,5 миллиона рублей у пенсионеров по схеме «родственник попал в ДТП».По версии следствия, с февраля по март члены ОПГ звонили пожилым гражданам и сообщали им ложную информацию о совершении их родственниками ДТП. Мошенники предлагали пенсионерам передать деньги во избежание привлечения их родственников к уголовной ответственности.Обвиняемый, житель Верхней Салды 2006 года рождения, прибывал по месту жительства потерпевших, забирал деньги, вносил их на подконтрольные преступной группе счета, а часть денег оставлял себе в виде вознаграждения.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что от действий мошенников пострадали шесть жительниц Качканара и Нижней Туры. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.Уголовное дело направили в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.