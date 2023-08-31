Свердловчанку, вытолкнувшую правнука с балкона, отправили лечиться в психбольницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительницу Кушвы, которая вытолкнула своего правнука с балкона второго этажа, принудительно отправили лечиться в психбольницу.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что вечером 15 октября 2022 года пьяная пожилая женщина находилась в квартире со своим правнуком 2019 года рождения. Она посадила ребенка на подоконник балкона, расположенного на втором этаже, и вытолкнула малыша в открытое окно.В результате мальчик упал на землю с высоты 4,9 метра и ударился головой. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные ссадины лица, носа, мягких тканей грудной клетки. Ребенка доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.«Согласно заключению комиссии экспертов, женщина страдает психическим расстройством, в связи с чем в момент совершения не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла руководить ими», – отметили в прокуратуре.Кушвинский городской суд назначил женщине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в амбулаторных условиях общего типа.