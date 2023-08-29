Вынесен приговор обвиняемому в двойном убийстве ирбитчанину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Январским вечером в Ирбите было совершенно двойное убийство. Сегодня Свердловский областной суд определился с тем, какого наказания достойно это преступление.На скамье подсудимых в данном процессе сидел житель Ирбита. Согласно материалам следствия, это именно он 5 января текущего года лишил жизни двух своих собутыльников, находясь у одного из них в гостях, в квартире на улице Володарского. Вспыхнувшая в ходе совместного распития алкогольных напитков ссора закончилась тем, что преступник задушил 50-летнего мужчину. Второй — 59-летний хозяин квартиры — начал подначивать убийцу для верности пырнуть задушенного ножом, но в итоге сам оказался зарезанным. Очень уж не понравилось вспыльчивому душегубу, что его поучают, как убивать людей.Ознакомившись с материалами следствиями, показаниями свидетелей, доводами обвинения и защиты, судья облсуда счёл 64-летнего ирбитчанина виновным в двойном убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, убийца должен выплатить 1 миллион рублей родственникам своих жертв в качестве компенсации морального вреда.Приговор в законную силу ещё не вступил.