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Вынесен приговор обвиняемому в двойном убийстве ирбитчанину
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Январским вечером в Ирбите было совершенно двойное убийство. Сегодня Свердловский областной суд определился с тем, какого наказания достойно это преступление.
На скамье подсудимых в данном процессе сидел житель Ирбита. Согласно материалам следствия, это именно он 5 января текущего года лишил жизни двух своих собутыльников, находясь у одного из них в гостях, в квартире на улице Володарского. Вспыхнувшая в ходе совместного распития алкогольных напитков ссора закончилась тем, что преступник задушил 50-летнего мужчину. Второй — 59-летний хозяин квартиры — начал подначивать убийцу для верности пырнуть задушенного ножом, но в итоге сам оказался зарезанным. Очень уж не понравилось вспыльчивому душегубу, что его поучают, как убивать людей.
Ознакомившись с материалами следствиями, показаниями свидетелей, доводами обвинения и защиты, судья облсуда счёл 64-летнего ирбитчанина виновным в двойном убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, убийца должен выплатить 1 миллион рублей родственникам своих жертв в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
На скамье подсудимых в данном процессе сидел житель Ирбита. Согласно материалам следствия, это именно он 5 января текущего года лишил жизни двух своих собутыльников, находясь у одного из них в гостях, в квартире на улице Володарского. Вспыхнувшая в ходе совместного распития алкогольных напитков ссора закончилась тем, что преступник задушил 50-летнего мужчину. Второй — 59-летний хозяин квартиры — начал подначивать убийцу для верности пырнуть задушенного ножом, но в итоге сам оказался зарезанным. Очень уж не понравилось вспыльчивому душегубу, что его поучают, как убивать людей.
Ознакомившись с материалами следствиями, показаниями свидетелей, доводами обвинения и защиты, судья облсуда счёл 64-летнего ирбитчанина виновным в двойном убийстве и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, убийца должен выплатить 1 миллион рублей родственникам своих жертв в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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