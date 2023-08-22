Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Анекдотический случай закончили рассматривать в Тавдинском районном суде. Там судили мужчину, который, освободившись из мест лишения свободы, так торопился домой к отцу, что угнал мотоцикл. За это он опять будет лишён свободы. По сути, угнанный мотоцикл довёз тавдинца из одной тюрьмы в другую.Угон транспортного средства подсудимый совершил 17 мая в Тавде, чтобы доехать на нём до родительского дома, который расположен в деревне Увал. Доехав на нём до намеченного места, угонщик мотоцикл спрятал в лесочке, а дальнейший путь проделал пешком. Вскоре «по горячим следам» за ним в отчий дом приехали сотрудники полиции.Рассмотрев казусное дело (с ущербом, оценённым в 50 тысяч рублей), судья Тавдинского районного суда решил лишить «байкера» свободы. Год и восемь месяцев угонщик проведёт в тюрьме строгого режима.