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На пассажира Кольцово возбудили уголовное дело из-за четырехкилограммовой золотой цепи
Фото: Уральское таможенное управление
Екатеринбурге суд не признал четырехкилограммовую золотую цепь, которую изъяли таможенники у пассажира Кольцово в ноябре прошлого года, товаром для личного пользования. В результате на владельца дорогого «украшения» возбудили уголовное дело.
Ранее Уральское таможенное управление сообщало о задержании россиянина, вылетавшего в ОАЭ, в багаже которого обнаружили золотую цепь весом в четыре килограмма. Изделие было выполнено из неспаянных между собой звеньев, общая стоимость которого, по предварительной оценке, превышала 10 миллионов рублей.
Позже экспертиза установила, что это былая новая цепь из золота 999-й пробы, рыночная стоимость которой составляет почти 14 миллионов рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью УТУ.
Пассажиру не поверили и возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере). Пассажир с этим на согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
Также выяснилось, что ранее пассажир уже пересекал границу, перевозя золотые изделия весом 2,2 килограмма. Это подтвердила таможенная декларация.
Напомним, с 20 марта по 20 сентября 2023 года Правительство России повторно ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предыдущие запреты действовали с 1 февраля по 31 июля 2022 года и с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Ранее Уральское таможенное управление сообщало о задержании россиянина, вылетавшего в ОАЭ, в багаже которого обнаружили золотую цепь весом в четыре килограмма. Изделие было выполнено из неспаянных между собой звеньев, общая стоимость которого, по предварительной оценке, превышала 10 миллионов рублей.
Позже экспертиза установила, что это былая новая цепь из золота 999-й пробы, рыночная стоимость которой составляет почти 14 миллионов рублей, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделе по связям с общественностью УТУ.
Фото: Уральское таможенное управление
«По словам пассажира, цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, носить которую он планировал на шее. Поэтому и прошел через "зеленый" коридор, ничего не задекларировав»,
– отметил исполняющий обязанности начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.
Пассажиру не поверили и возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере). Пассажир с этим на согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.
Также выяснилось, что ранее пассажир уже пересекал границу, перевозя золотые изделия весом 2,2 килограмма. Это подтвердила таможенная декларация.
Напомним, с 20 марта по 20 сентября 2023 года Правительство России повторно ввело временный запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Предыдущие запреты действовали с 1 февраля по 31 июля 2022 года и с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года.
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