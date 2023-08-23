На пассажира Кольцово возбудили уголовное дело из-за четырехкилограммовой золотой цепи

Фото: Уральское таможенное управление

– отметил исполняющий обязанности начальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков.

«По словам пассажира, цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, носить которую он планировал на шее. Поэтому и прошел через "зеленый" коридор, ничего не задекларировав»,