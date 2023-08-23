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Пятерых жителей Екатеринбурга и Кушвы будут судить за организованные преступления

20.02 Среда, 30 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Прокуратура Свердловской области направляет в суд дело о банде вымогателей, прикидывавшихся сотрудниками полиции. На скамье подсудимых окажутся пятеро жителей Екатеринбурга и Кушвы.

Согласно собранным следователями материалам, эти пятеро в 2022 году совершили ряд преступлений — вымогательства, грабежи и даже похищение человека. Соответственно, судить их будут аж по пяти разделам Уголовного кодекса, включая статью 286, которая касается превышения должностных полномочий. Данную статью применят потому, что один из преступной пятёрки действительно являлся сотрудником правоохранительных органов — на момент совершения преступлений он занимал должность старшего полицейского роты полиции №2 полка полиции Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу. Именно его удостоверение предъявлялось жертвам бандитов в качестве доказательства, что те имеют дело с силовиками (при том, что остальные четверо в полиции на самом деле не служили).

В начале сентября 2022 года пятеро подельников «задержали» незнакомого водителя, в автомобиле которого «обнаружили» наркотики, которые сами же туда и подбросили. Свою жертву они начали пугать уголовной ответственностью, обещая избавить его от неприятностей с законом за «скромные» откупные в размере 250 тысяч рублей.

Другого потерпевшего преступники «наняли на работу» курьером. Мужчина (к слову, житель Ижевска) должен был доставить пакет с деньгами из точки «А» в точку «Б». Он честно пытался выполнить заказ, не зная, что вместо денег в пакете лежит их имитация. Когда при перевозке курьера остановили лже-полицейские, они обвинили его в хищении денежных средств и тоже начали требовать откупные. Когда же он начал возражать, его похитили, заодно отобрав золотую цепочку стоимостью около 150 тысяч рублей. На этом деле их и «повязали» настоящие полицейские.

Дело четверых «полицейских» и одного «оборотня в погонах» будет рассматриваться Свердловским областным судом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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