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В Серове будут судить 20-летнюю мошенницу из Пермского края
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Серове будут судить 20-летнюю мошенницу из Пермского края, которая, обманывая пенсионеров, похищала у них денежные накопления. Известно, девушка работала по схеме «родственник попал в аварию».
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девушка была ученицей организованной группы, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство.
По версии следствия, девушка в январе-феврале 2023 года похитила у девяти пенсионеров, живущих в Свердловской области, личные сбережения на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Часть денег, положенных ей в качестве вознаграждения, она оставляла себе, а остальные переводила на счета своих нанимателей.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее дело будут рассматривать в Серовском городском суде.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девушка была ученицей организованной группы, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство.
По версии следствия, девушка в январе-феврале 2023 года похитила у девяти пенсионеров, живущих в Свердловской области, личные сбережения на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Часть денег, положенных ей в качестве вознаграждения, она оставляла себе, а остальные переводила на счета своих нанимателей.
В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее дело будут рассматривать в Серовском городском суде.
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