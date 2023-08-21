Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Серове будут судить 20-летнюю мошенницу из Пермского края, которая, обманывая пенсионеров, похищала у них денежные накопления. Известно, девушка работала по схеме «родственник попал в аварию».Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, девушка была ученицей организованной группы, уголовное дело в отношении которых было выделено в отдельное производство.По версии следствия, девушка в январе-феврале 2023 года похитила у девяти пенсионеров, живущих в Свердловской области, личные сбережения на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Часть денег, положенных ей в качестве вознаграждения, она оставляла себе, а остальные переводила на счета своих нанимателей.В отношении девушки было возбуждено уголовное дело за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее дело будут рассматривать в Серовском городском суде.