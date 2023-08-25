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Сотрудника ДПС из Пышмы подозревают в развращении семиклассницы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области 27-летнего сотрудника ДПС заподозрили в развращении тюменской семиклассницы и шантаже интимными фотографиями, которые ему отправляла девочка.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчина познакомился с школьницей в социальных сетях, где общался с девочкой с фейкового аккаунта, притворяясь 13-летним юношей. Семиклассница доверяла ему и отправляла свои интимные фото.
Позже, как отмечается, мужчина удалил свою страницу, а через некоторое время вновь написал девочке с требованием показываться обнаженной по видеосвязи. При этом он стал шантажировать ребенка, угрожая отправить ее друзьям интимные снимки, если она не согласится.
По данным телеграм-канала, таких звонков было три. После этого девочка рассказала все мама, и та обратилась в полицию. Сообщается, что подозреваемого сотрудника ДПС отстранили от работы и оставили под арестом, где он ждет решения суда.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этой ситуации пока что нет.
По данным телеграм-канала Ural Mash, мужчина познакомился с школьницей в социальных сетях, где общался с девочкой с фейкового аккаунта, притворяясь 13-летним юношей. Семиклассница доверяла ему и отправляла свои интимные фото.
Позже, как отмечается, мужчина удалил свою страницу, а через некоторое время вновь написал девочке с требованием показываться обнаженной по видеосвязи. При этом он стал шантажировать ребенка, угрожая отправить ее друзьям интимные снимки, если она не согласится.
По данным телеграм-канала, таких звонков было три. После этого девочка рассказала все мама, и та обратилась в полицию. Сообщается, что подозреваемого сотрудника ДПС отстранили от работы и оставили под арестом, где он ждет решения суда.
Официальных комментариев от правоохранительных органов по поводу этой ситуации пока что нет.
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