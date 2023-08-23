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Из-за бездействия полиции при нападении агрессора с арматурой на дом с маленькими детьми женщины просят помощи и огласки
Фото: портал Е1, коллаж
В поселке Баженово Белоярского городского округа (недалеко от Екатеринбурга) произошла страшная история, достойная фильмов ужасов и фильмов о полнейшем бездействии полицейских. Ночью в дом, в котором находились две женщины со своими маленькими детьми, пытался ворваться вооруженный арматурой мужчина.
Напуганные женщины многократно звонили в полицию и по телефону экстренных служб, пока моральный ущербенец арматурой выламывал (и выломал-таки!) входную дверь. О дикой истории одна из женщин рассказала порталу Е1.
В момент, когда агрессор врывался в дом, дети пытались стучать в стену, чтобы их услышали хотя бы соседи и пришли на помощь. Несчастные дети стучались так сильно, что разбили руки. А теперь девочка заикается и ходит к неврологу и психологу.
Важно отметить, что агрессор начал выламывать дверь и окна еще в три часа ночи. После его проникновения в дом, женщины забаррикадировали двери комнаты, где находились их дети холодильником. При крушении стекол и дверей мужчина орал «Я вас убью», уточняют жертвы нападения.
Полицейские же, точнее, сотрудники МВД, приехали по адресу нападения только к восьми утра, подчеркнули женщины, подвергшиеся нападению. Фактически всю ночь, начиная с трех утра, женщины звонили в полицию, дети кричали «Помогите», плакали и разбивали руки о стены, прося помощи, но помощь пришла откуда не ждали – агрессора смогли остановить его же друзья.
Более того, напавший на женщин и детей агрессор угрожал убить их даже при приезде полиции – он заявлял, что если женщины напишут заявление прямо сейчас, то, как только полиция уедет от дома, он убьет их сразу. Слышали ли эти угрозы полицейские, неизвестно. Зато известно, что забирать агрессора полиция не стала.
Кроме того, известно, что пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых заявил порталу Е1, что некие решения МВД будут приняты после проведения проверки и судебно-медицинских экспертиз.
«Сотрудниками территориального ОВД Белоярского и Сухого Лога, куда поступили заявления о произошедшем инциденте, проводятся проверочные мероприятия. Заявления зарегистрированы в установленном порядке, выданы направления на судебно-медицинские экспертизы (по поводу гематом на руках у детей. — уточняют Е1.), по итогам которых и будут вынесены обоснованные решения, — заявил пресс-секретарь, носящий полковничьи (полицейские) погоны.
При этом будет ли организована внутренняя проверка после фактического бездействия, точнее, заторможенного действия как диспетчеров, которые то ли не отправляли МВД, то ли отправляли, но с опозданием (пятичасовым), а также и самих носителей полицейских погон, пока неизвестно. Горелых об этом умолчал.
Сами женщины теперь только надеются на огласку, ведь у кого просить защиты, они не знают. Остается только всем остальным надеяться, что они не будут получать новые угрозы, теперь уже не только от того агрессора. К слову, он, судя по всему, не был задержан ни тогда, ни сейчас. А угрозы убийством женщинам с маленькими детьми остались услышанными только самими жертвами нападения. Главное, чтобы полиция не стала работать, как в том, часто становящемся пророческом, уже устойчивом выражении, «Когда убьют – тогда и приходите».
В процессе нападения на женщин стало понятно, что подруга агрессора имела якобы некий конфликт с одной из женщин, что и стало причиной нападения, при этом мужчина угрожал и детям, у которых после нападения наверняка может развиться посттравматический синдром.
Напуганные женщины многократно звонили в полицию и по телефону экстренных служб, пока моральный ущербенец арматурой выламывал (и выломал-таки!) входную дверь. О дикой истории одна из женщин рассказала порталу Е1.
В момент, когда агрессор врывался в дом, дети пытались стучать в стену, чтобы их услышали хотя бы соседи и пришли на помощь. Несчастные дети стучались так сильно, что разбили руки. А теперь девочка заикается и ходит к неврологу и психологу.
Важно отметить, что агрессор начал выламывать дверь и окна еще в три часа ночи. После его проникновения в дом, женщины забаррикадировали двери комнаты, где находились их дети холодильником. При крушении стекол и дверей мужчина орал «Я вас убью», уточняют жертвы нападения.
Полицейские же, точнее, сотрудники МВД, приехали по адресу нападения только к восьми утра, подчеркнули женщины, подвергшиеся нападению. Фактически всю ночь, начиная с трех утра, женщины звонили в полицию, дети кричали «Помогите», плакали и разбивали руки о стены, прося помощи, но помощь пришла откуда не ждали – агрессора смогли остановить его же друзья.
Более того, напавший на женщин и детей агрессор угрожал убить их даже при приезде полиции – он заявлял, что если женщины напишут заявление прямо сейчас, то, как только полиция уедет от дома, он убьет их сразу. Слышали ли эти угрозы полицейские, неизвестно. Зато известно, что забирать агрессора полиция не стала.
Кроме того, известно, что пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых заявил порталу Е1, что некие решения МВД будут приняты после проведения проверки и судебно-медицинских экспертиз.
«Сотрудниками территориального ОВД Белоярского и Сухого Лога, куда поступили заявления о произошедшем инциденте, проводятся проверочные мероприятия. Заявления зарегистрированы в установленном порядке, выданы направления на судебно-медицинские экспертизы (по поводу гематом на руках у детей. — уточняют Е1.), по итогам которых и будут вынесены обоснованные решения, — заявил пресс-секретарь, носящий полковничьи (полицейские) погоны.
При этом будет ли организована внутренняя проверка после фактического бездействия, точнее, заторможенного действия как диспетчеров, которые то ли не отправляли МВД, то ли отправляли, но с опозданием (пятичасовым), а также и самих носителей полицейских погон, пока неизвестно. Горелых об этом умолчал.
Сами женщины теперь только надеются на огласку, ведь у кого просить защиты, они не знают. Остается только всем остальным надеяться, что они не будут получать новые угрозы, теперь уже не только от того агрессора. К слову, он, судя по всему, не был задержан ни тогда, ни сейчас. А угрозы убийством женщинам с маленькими детьми остались услышанными только самими жертвами нападения. Главное, чтобы полиция не стала работать, как в том, часто становящемся пророческом, уже устойчивом выражении, «Когда убьют – тогда и приходите».
В процессе нападения на женщин стало понятно, что подруга агрессора имела якобы некий конфликт с одной из женщин, что и стало причиной нападения, при этом мужчина угрожал и детям, у которых после нападения наверняка может развиться посттравматический синдром.
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