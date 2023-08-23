Возрастное ограничение 18+

Из-за бездействия полиции при нападении агрессора с арматурой на дом с маленькими детьми женщины просят помощи и огласки

13.24 Воскресенье, 27 августа 2023
Фото: портал Е1, коллаж
В поселке Баженово Белоярского городского округа (недалеко от Екатеринбурга) произошла страшная история, достойная фильмов ужасов и фильмов о полнейшем бездействии полицейских. Ночью в дом, в котором находились две женщины со своими маленькими детьми, пытался ворваться вооруженный арматурой мужчина.

Напуганные женщины многократно звонили в полицию и по телефону экстренных служб, пока моральный ущербенец арматурой выламывал (и выломал-таки!) входную дверь. О дикой истории одна из женщин рассказала порталу Е1.

В момент, когда агрессор врывался в дом, дети пытались стучать в стену, чтобы их услышали хотя бы соседи и пришли на помощь. Несчастные дети стучались так сильно, что разбили руки. А теперь девочка заикается и ходит к неврологу и психологу.

Важно отметить, что агрессор начал выламывать дверь и окна еще в три часа ночи. После его проникновения в дом, женщины забаррикадировали двери комнаты, где находились их дети холодильником. При крушении стекол и дверей мужчина орал «Я вас убью», уточняют жертвы нападения.

Полицейские же, точнее, сотрудники МВД, приехали по адресу нападения только к восьми утра, подчеркнули женщины, подвергшиеся нападению. Фактически всю ночь, начиная с трех утра, женщины звонили в полицию, дети кричали «Помогите», плакали и разбивали руки о стены, прося помощи, но помощь пришла откуда не ждали – агрессора смогли остановить его же друзья.

Более того, напавший на женщин и детей агрессор угрожал убить их даже при приезде полиции – он заявлял, что если женщины напишут заявление прямо сейчас, то, как только полиция уедет от дома, он убьет их сразу. Слышали ли эти угрозы полицейские, неизвестно. Зато известно, что забирать агрессора полиция не стала.

Кроме того, известно, что пресс-секретарь областного главка МВД Валерий Горелых заявил порталу Е1, что некие решения МВД будут приняты после проведения проверки и судебно-медицинских экспертиз.

«Сотрудниками территориального ОВД Белоярского и Сухого Лога, куда поступили заявления о произошедшем инциденте, проводятся проверочные мероприятия. Заявления зарегистрированы в установленном порядке, выданы направления на судебно-медицинские экспертизы (по поводу гематом на руках у детей. — уточняют Е1.), по итогам которых и будут вынесены обоснованные решения, — заявил пресс-секретарь, носящий полковничьи (полицейские) погоны.

При этом будет ли организована внутренняя проверка после фактического бездействия, точнее, заторможенного действия как диспетчеров, которые то ли не отправляли МВД, то ли отправляли, но с опозданием (пятичасовым), а также и самих носителей полицейских погон, пока неизвестно. Горелых об этом умолчал.

Сами женщины теперь только надеются на огласку, ведь у кого просить защиты, они не знают. Остается только всем остальным надеяться, что они не будут получать новые угрозы, теперь уже не только от того агрессора. К слову, он, судя по всему, не был задержан ни тогда, ни сейчас. А угрозы убийством женщинам с маленькими детьми остались услышанными только самими жертвами нападения. Главное, чтобы полиция не стала работать, как в том, часто становящемся пророческом, уже устойчивом выражении, «Когда убьют – тогда и приходите».

В процессе нападения на женщин стало понятно, что подруга агрессора имела якобы некий конфликт с одной из женщин, что и стало причиной нападения, при этом мужчина угрожал и детям, у которых после нападения наверняка может развиться посттравматический синдром.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
СК начал проверку по факту удержания в заложниках женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
23 августа 2023
СК возбудил уголовное дело по факту незаконного удержания женщины с ребенком в Нижнем Тагиле
24 августа 2023
В реке Исеть в Екатеринбурге обнаружили тело обнаженной женщины
25 августа 2023
Инцидент на Тагильском пруду с катером и пострадавшей женщиной разберут в суде
22 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:32 В городе с населением восемь тысяч человек на концерт Клавы Коки пришли 35 тысяч
17:20 Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы
16:20 Выпивший подросток на тракторе сбил насмерть пешехода под Артемовским
15:42 В Екатеринбурге феминистки вышли в пикет за защиту права на аборт
13:24 Из-за бездействия полиции при нападении агрессора с арматурой на дом с маленькими детьми женщины просят помощи и огласки
12:26 На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части
12:08 Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
11:38 На севере Свердловской области появятся туристические обозначения
11:08 Женщина скончалась после ДТП у железнодорожного переезда в Первоуральске
19:46 ФК «Урал» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, упустив шанс возглавить турнирную таблицу
16:00 В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
15:47 В окно многоквартирника в Березовском выстрелили неизвестные
15:28 В Свердловской области распространяются фейки о переводе жителей на цифровой рубль
13:53 Более 50 тысяч уральцев собираются проголосовать электронно на выборах в сентябре
13:33 Испытание новой вакцины для свиней обсудили эксперты в Свердловской области
13:30 Роспотребнадзор контролирует борьбу с клопами в детском лагере в Каменске-Уральском
12:58 Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
12:20 В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону
19:52 Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
19:43 На теле выловленной из Исети девушки найдена колото-резанная рана
19:29 Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице
18:53 Уралмашевские школьники в сентябре не пойдут в школу с обрушившейся крышей
18:38 «Имперский марш» из «Звёздных войн» прозвучит в стенах екатеринбургского ДК
17:26 Синоптики предупредили о похолодании в выходные в Свердловской области
16:58 В уральской столице до 15 октября закроют движение по улице Бажова
16:51 Содержавшихся в спецприемнике Асбеста перевезли в Екатеринбург
Все новости Свердловской области
18:26 Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Кортнева
17:34 В Краснодаре мужчина получил шесть лет строгого режима по делу о поджоге военкомата
16:52 В Москве 32 человека отравились шаурмой и курами гриль, 28 госпитализированы
14:59 Губернатор Кожемяко объявил о введении ЧС федерального характера в Приморье
14:49 Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
14:44 МВД: мужчина, напавший на девушку из-за коротких шорт, заключен под стражу
13:42 Пивоваренная компания Heineken продала российский бизнес за 1 евро
12:49 В Приморье из-за мощных ливней эвакуируют детские сады
11:51 Губернатор Калужской области Шапша сообщил о сбитой ПВО ракете
11:28 Кравцов: Россия «фактически» вошла в десятку лучших стран по качеству образования
17:26 На Челябинском цинковом заводе стартовала акция «Собери ребенка в школу»
16:58 Власти: в результате наезда машины на остановку в Калуге пострадали 10 человек
16:46 МВД: в Калуге машина влетела в автобусную остановку с людьми, есть пострадавшие
15:53 Четверть россиян заявили, что не тратят деньги на подготовку ребенка к школе
15:02 УФАС: в Ижевске реклама кофейни с храмом и чайником «оскорбила чувства верующих»
13:48 На мужчину, ударившего девушку из-за шорт, завели дело по статье об экстремизме
13:16 Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
12:46 Суд в Москве на три месяца продлил арест журналисту Wall Street Journal Гершковичу
12:30 В Японии начали сбрасывать в Тихий океан воду с АЭС «Фукусима-1»
11:36 В России число пенсионеров снизилось на 400 тысяч человек
18:49 В Подмосковье задержали мужчину, ударившего девушку за ее внешний вид на пробежке
18:00 Индия первой в мире посадила космический аппарат на южном полюсе Луны
17:16 Саратовского депутата исключат из «Единой России» после слов о Путине и кофе
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
14:16 Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
13:35 СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
Все новости России и мира
17:32 В городе с населением восемь тысяч человек на концерт Клавы Коки пришли 35 тысяч
17:20 Почти половина родителей Екатеринбурга собираются отпроситься 1 сентября с работы
16:20 Выпивший подросток на тракторе сбил насмерть пешехода под Артемовским
15:42 В Екатеринбурге феминистки вышли в пикет за защиту права на аборт
13:24 Из-за бездействия полиции при нападении агрессора с арматурой на дом с маленькими детьми женщины просят помощи и огласки
12:26 На Щорса-Белинского в Екатеринбурге нашли труп возле проезжей части
12:08 Школьники и студенты-очники смогут ездить по Свердловской области на жд-транспорте со скидкой в 50%
11:38 На севере Свердловской области появятся туристические обозначения
11:08 Женщина скончалась после ДТП у железнодорожного переезда в Первоуральске
19:46 ФК «Урал» потерпел первое поражение в сезоне в РПЛ, упустив шанс возглавить турнирную таблицу
16:00 В Нижнем Тагиле мальчик сломал ногу на детской площадке
15:47 В окно многоквартирника в Березовском выстрелили неизвестные
15:28 В Свердловской области распространяются фейки о переводе жителей на цифровой рубль
13:53 Более 50 тысяч уральцев собираются проголосовать электронно на выборах в сентябре
13:33 Испытание новой вакцины для свиней обсудили эксперты в Свердловской области
13:30 Роспотребнадзор контролирует борьбу с клопами в детском лагере в Каменске-Уральском
12:58 Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
12:20 В Екатеринбурге завершается турнир по бадминтону
19:52 Несколько человек погибло в ДТП неподалёку от Ганиной Ямы
19:43 На теле выловленной из Исети девушки найдена колото-резанная рана
19:29 Жительницу Екатеринбурга изолировали от сограждан в больнице
18:53 Уралмашевские школьники в сентябре не пойдут в школу с обрушившейся крышей
18:38 «Имперский марш» из «Звёздных войн» прозвучит в стенах екатеринбургского ДК
17:26 Синоптики предупредили о похолодании в выходные в Свердловской области
16:58 В уральской столице до 15 октября закроют движение по улице Бажова
16:51 Содержавшихся в спецприемнике Асбеста перевезли в Екатеринбург
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK