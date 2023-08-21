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В окно многоквартирника в Березовском выстрелили неизвестные
Фото: телеграм-канал Березовский. Сила БГО
В окно мноноквартирного дома в Березовском выстрелили неизвестные. Фотографию со следами от выстрела в стекло опубликовал телеграм-канал «Березовский. Сила БГО».
По сообщению читательницы паблика Натальи выстрелили сегодня в полдень в окно дома на улице Загвозкина. Она также сообщила, что полиция предполагает, что выстрел произошел из балкона дома напротив. Собираются ли сотрудники МВД искать стрелявших, неизвестно. Однако, стоит отметить, что сообщения о стрельбе в Екатеринбурге из разного типа оружия появляются с определенной периодичностью, а вот о поимке стрелков МВД не отчитывается, хотя отчитываться об успехах, даже эфемерных – частое занятие МВД.
Жительница дома также считает, что это «балуется молодежь». Судя по следу от выстрела, стрельба велась не из огнестрельного оружия.
По сообщению читательницы паблика Натальи выстрелили сегодня в полдень в окно дома на улице Загвозкина. Она также сообщила, что полиция предполагает, что выстрел произошел из балкона дома напротив. Собираются ли сотрудники МВД искать стрелявших, неизвестно. Однако, стоит отметить, что сообщения о стрельбе в Екатеринбурге из разного типа оружия появляются с определенной периодичностью, а вот о поимке стрелков МВД не отчитывается, хотя отчитываться об успехах, даже эфемерных – частое занятие МВД.
Жительница дома также считает, что это «балуется молодежь». Судя по следу от выстрела, стрельба велась не из огнестрельного оружия.
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