Екатеринбургского убийцу собутыльника отправят за решётку почти на десять лет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершился очередной процесс по делу об убийстве, совершённом несколько лет назад. В череде судебных рассмотрений обвиняемого то признавали убийцей, то оправдывали.Преступление было совершенно в ночь на 13 февраля 2021 года. Всю эту ночь екатеринбуржец Сергей Петров распивал спиртное со своим приятелем. В какой-то момент между собутыльниками случилась ссора и обвиняемый нанёс потерпевшему не менее трёх ударов по голове тупым твёрдым предметом. Бил «от души» — нанёс такие травмы, что приятель от полученных травм скончался.Первый суд по этому делу состоялся в том же, 2021 году. Подозреваемый в убийстве вместе с адвокатом настаивал на том, что не убивал приятеля, и утверждал, что погибший на время отлучался из квартиры, а вернулся уже с травами. Петров же, якобы, наоборот пытался спасти его и даже делал искусственное дыхание. Коллегию присяжных эта версия не убедила и она вынесла обвинительный вердикт. Однако, приговор отменил Свердловский областной суд после подачи апелляции — нашлись уголовно-процессуальными нарушениями. А осенью следующего года другие присяжные и вовсе признали Петрова невиновным.Но на этом история не кончилась. Теперь уже гособвинитель обжаловал оправдательное решение. И вот сегодня стало известно, что Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга отправил убийцу собутыльника за решётку: приговор — 9 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По истечении этого срока его ещё на полтора года ограничат в свободном передвижении.Осужденный взят под стражу в зале суда. Но приговор в законную силу ещё не вступил, — уточняет областная прокуратура.