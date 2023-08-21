Житель Заречного зарезал соседа из-за кулинарных разногласий





– рассказали в прокуратуре. «В ходе ссоры потерпевший толкнул мужчину и вышел из кухни. Обвиняемый проследовал за ним в комнату, где взятым с кухни ножом нанес удар в шею. От полученной травмы потерпевший скончался на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Белоярском районе Свердловской области будут судить жителя Заречного, которого обвиняют в убийстве соседа. По версии следствия, он зарезал своего знакомого на почве кулинарных разногласий.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 21 февраля 2023 года обвиняемый в компании троих соседей на кухне арендованной квартиры в доме по улице Клары Цеткин в Заречном распивал спиртное. В какой-то момент двое приятелей ушли отдыхать и с мужчиной на кухне остался третий, с которым у него возник спор на кулинарную тему. По данным ведомства, они спорили, кто из них лучше готовит курицу.Когда двое другие приятелей увидели, что произошло, обвиняемый вопросил их уйти, после чего с помощью жидкости для разведения костров и полотенца поджог квартиру, чем причинил ущерб собственнику в размере более 300 тысяч рублей.В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по двум статьям: об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и об умышленном поджоге, повлекшим значительный ущерб (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Вину он полностью признал. Его дело было направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу.