Полиция уральской столицы ищет пострадавших от рук подозреваемого в хищениях





– рассказали в пресс-группе УМВД. «Завязалась борьба, в процессе которой оба оппонента упали. При этом из карманов подозреваемого выпали два телефона, принадлежавших другим сотрудникам школы. После этого злоумышленник, решив более не испытывать судьбу, бросил сумку и сбежал с места преступления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице полиция ищет пострадавших от рук местного жителя, которого задержали по подозрению в грабеже. Правоохранители предполагают, что горожанин мог заходить в различные организации и похищать ценные вещи персонала.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе полиции, 14 августа около 10.30 сотрудница одной из языковых школ увидела на лестнице незнакомца, который прятал под курткой ее сумку. Тогда женщина попыталась вернуть свое имущество силой.Через несколько дней сыщики нашли и задержали подозерваемого. Им оказался ранее судимый за кражи, грабеж и мошенничество 30-летний житель Уралмаша. В отношении него возбудили новое уголовное дело по статье о «Покушении на грабеж» (ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 161 УК РФ) и поместили под стражу.Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к другим подобным кражам. В связи с этим они просят обращать в отделение полиции тех, кто мог пострадать от действий горожанина. Обратиться к правоохранителям можно по телефонам 356-42-11 или 102 (02).