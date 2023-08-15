Трех жителей Свердловской области будут судить за похищение женщины





– рассказал Горелых. «Бизнес-леди уехала по делам на отцовском Mercedesв поселок Двуреченск и не вернулась, кроме того, на длительное время перестала выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий иномарку удалось обнаружить брошенной на автодороге. В ходе осмотра салона машины сыщики увидели следы крови, а также документы пропавшей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области будут судить трех местных жителей за похищение 46-летней женщины, являющейся директором одного из коммерческих предприятий, которую под угрозой убийства задержали в заложниках ради получения выкупа.Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, криминальная история началась 11 января в 19.15, когда в дежурную часть сысертской полиции поступило сообщение о пропажи местной жительницы, возглавляющей коммерческую структуру, деятельность которой связана с производством и продажей питьевой воды.Отмечается, что с того момента к раскрытию преступления привлекли наиболее профессиональных сотрудников уголовного розыска, а также криминалистическую лабораторию. После проверки записи с видеорегистратора выяснилось, что Mercedes преследовал «ВАЗ» с выключенными фарами.Спустя трое суток полицейские при поддержке подразделения «Гром» вычислили похитителей и освободили женщину, которую сразу доставили в больницу для установления тяжести причиненных ей увечий. Госпитализация даме, к счастью, не потребовалось.Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в похищении женщины участвовали трое мужчин 60, 57 и 42 лет. Их обвинили в похищении человека из коростных побуждений группой лиц по сговору (ч.2 ст.126 УК РФ), в разбое с применением предмета в качестве оружия с угрозой и применением насилия, опасного для здоровья (ч.2 ст.162 УК РФ), в вымогательстве группой по сговору для получения имущество в особо крупном размере (ч.3 ст.163 УК РФ) и в покушении на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершённое с угрозой применения насилия (ч.3 ст.30, ч.4 ст.166 УК РФ). Уголовное дело в отношении обвиняемых уже направили в суд.