Разбойников с Эльмаша суд приговорил к лишению свободы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районном суде города Екатеринбурга закончился процесс, в котором рассматривалось дело о нападении на пункт приёма металлолома. Дерзкое преступление было совершено несколько лет назад.На скамье подсудимых оказались два екатеринбуржца. Одному из них 32, второму — 34 года. Согласно материалам следствия, вечером 6 ноября 2020 года они пришли в пункт приёма металлического лома на улице Баумана. Приёмщику они пояснили, что хотят сдать металлолом, но стоило ему отвлечься на принесённый визитёрами свёрток, как те напали на него с побоями. Во время избиения парочка разбойников требовала отдать им имеющиеся в пункте наличные средства, а для пущей убедительности показали жертве нож. Потерпевший решил не геройствовать и передал нападавшим деньги — более 80 тысяч рублей.Парочку агрессоров судили по второй части 162 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Оба были признаны виновными и приговорены к лишению свободы. Один пробудет в местах «не столь отдалённых» два года, а второй — семь лет. Если только приговор не пересмотрят после апелляции. Пока же он не вступил в законную силу.