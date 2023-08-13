В уральской столице пенсионер «покатался» на такси за миллион рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице очередной пенсионер лишился своих денег, став жертвой телефонных мошенников. Однако в это раз злоумышленники любезно оплатили пожилому человеку такси, на котором он ездил между банкоматами, переводя аферистам свои деньги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-группе полиции, пожилому екатеринбуржцу позвонил неизвестный, представившийся следователям. Он сообщил пенсионеру, что с его счета якобы пытаются сделать перевод за границу.Позже дедушке позвонил «сотрудник Центробанка», который убедил для «спасения» средств оформить зеркальный» кредит и перевести деньги на «безопасные счета». Он же и вызвал пожилому человеку такси, на котором пенсионера возили по банковским организациям. В итоге екатеринбуржец перевел мошенникам более миллиона рулей.Когда пенсионер перевел последние деньги, он осознал, что его обманули. С этого момента «специалист Центробанка» оказался недоступен, и пожилой мужчина пошел в полицию, где по факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.