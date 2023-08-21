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Следователи Кушвы отдали под суд двух убийц из Верхней Туры
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Следственный отдел по городу Кушва Следственного управления СК России по Свердловской области завершил сбор и подготовку доказательных материалов по делу об убийстве, которое было совершенно в феврале текущего года. Подозреваемые — двое мужчин из Верхней Туры.
Будущие подсудимые, по версии следствия, вечером 22 февраля 2023 года осерчали на своего собутыльника. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, оба накинулись на него с кулаками, а, изрядно поколотив и попинав, испугались последствий. Придя к выводу, что избитый ими человек может «настучать» в полицию, два «гения» не нашли лучшего способа избавить себя от разбирательств с людьми в погонах, как убить свою жертву. Что и сделали, вооружившись ножом. В итоге, оба получили ещё большие неприятности на свои буйные головы.
Сейчас вернхнетурцев будут судить не по одной, а по двум статьям. По одной их будут судить за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По второй — за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. По этой, второй статье, УК РФ позволяет отправить преступников за решётку до конца жизни.
Будущие подсудимые, по версии следствия, вечером 22 февраля 2023 года осерчали на своего собутыльника. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, оба накинулись на него с кулаками, а, изрядно поколотив и попинав, испугались последствий. Придя к выводу, что избитый ими человек может «настучать» в полицию, два «гения» не нашли лучшего способа избавить себя от разбирательств с людьми в погонах, как убить свою жертву. Что и сделали, вооружившись ножом. В итоге, оба получили ещё большие неприятности на свои буйные головы.
Сейчас вернхнетурцев будут судить не по одной, а по двум статьям. По одной их будут судить за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По второй — за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. По этой, второй статье, УК РФ позволяет отправить преступников за решётку до конца жизни.
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В Свердловской области будут судить экс-начальника по контролю за оборотом наркотиков
21 августа 2023
21 августа 2023