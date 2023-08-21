Следователи Кушвы отдали под суд двух убийц из Верхней Туры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственный отдел по городу Кушва Следственного управления СК России по Свердловской области завершил сбор и подготовку доказательных материалов по делу об убийстве, которое было совершенно в феврале текущего года. Подозреваемые — двое мужчин из Верхней Туры.Будущие подсудимые, по версии следствия, вечером 22 февраля 2023 года осерчали на своего собутыльника. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, оба накинулись на него с кулаками, а, изрядно поколотив и попинав, испугались последствий. Придя к выводу, что избитый ими человек может «настучать» в полицию, два «гения» не нашли лучшего способа избавить себя от разбирательств с людьми в погонах, как убить свою жертву. Что и сделали, вооружившись ножом. В итоге, оба получили ещё большие неприятности на свои буйные головы.Сейчас вернхнетурцев будут судить не по одной, а по двум статьям. По одной их будут судить за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По второй — за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление. По этой, второй статье, УК РФ позволяет отправить преступников за решётку до конца жизни.