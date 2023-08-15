«Минёр» из Ревды жалуется на интернет-взломщиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ночь с воскресенья на понедельник необычно суетливо было возле торгового центра «Камео» в Ревде. К зданию на улице Максима Горького съезжались сотрудники силовых ведомств. Причина по нынешним временам, увы, банальная: некто «заминировал» строение.Результаты осмотра торгового центра оказались предсказуемы — никаких взрывных устройств или чего-то подозрительного спецы там не обнаружили. Зато оперативно обнаружили человека, с номера которого в редакции местных СМИ было отправлено тревожное сообщение (собственно, ревдинские журналисты и передали в полицию информацию о том, что «Камео» предположительно заминирован).В редакцию одного из СМИ пришёл и сам «лже-минёр». Как пишет ресурс «Ревда-Инфо», мужчина уверяет, что никаких сообщений он не рассылал. По его версии, у него взломали аккаунт в «Телеграме» некие злоумышленники, которые и «заминировали» коммерческую недвижимость от его имени. Полиция ММО МВД «Ревдинский» изъяли у этого человека смартфон и проверяют истинность его слов.