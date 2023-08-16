В Свердловской области будут судить экс-начальника по контролю за оборотом наркотиков





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «При этом обвиняемый реальной возможностью выполнить обещанное не располагал, и делать это не намеревался, то есть совершал обман, планируя обратить денежные средства в свою пользу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области будут судить бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД Ивана Ергеледжи. Областная прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение.Бывшего начальника по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в покушении на мошенничество путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).Уголовное дело направили в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.По версии следствия, обвиняемый, зная о проводимой подразделением по экономической безопасности и противодействию коррупции проверке одной из организаций по факту незаконной рубки лесных насаждений, в период с 16 февраля по 30 ноября 2022 года встретился со своим знакомым из сферы рубки леса, которому предложил обратиться к директору проверяемого лесничества с предложением передать через него в качестве взятки 1,5 миллиона рублей якобы для сотрудников, проводившим проверку, за прекращение проверочных мероприятий. В итоге директор проверяемого лесничества согласился и передал им озвученную сумму.Обвиняемого задержали 9 июля этого года в Первоуральске при передаче ему денежных средств.Отмечается, что в отношении двух соучастников преступления, выступавших в качестве посредников во взяточничестве и неосведомленных о реальных намерениях обвиняемого похитить денежные средства путем мошенничества, уголовное дело было прекращено на основании примечания к статье 291 УК РФ (дача взятки) в связи с активным способствованием раскрытию и расследованию преступления.