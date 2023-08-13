Из Южной Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в финансировании террористов





– говорится в сообщении свердловской антитеррористической комиссии. «Сегодня утром обвиняемый в содействии террористической деятельности прибыл в сопровождении силовиков в город Екатеринбург для проведения следственных действий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 августа, из Южной Кореи в Екатеринбург доставили россиянина, обвиняемого в финансировании террористической организации из Южной Кореи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее сообщалось, что он был депортирован из Республики Корея, где его задержали в марте, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.Утверждается, что обвиняемый будучи сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* передавал деньги другой терорганизации «Исламское государство»* на покупку огнестрельного оружия.Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в январе. Сейчас ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.