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Из Южной Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в финансировании террористов
Скрин из видео: «Антитеррор Урал»
Сегодня, 19 августа, из Южной Кореи в Екатеринбург доставили россиянина, обвиняемого в финансировании террористической организации из Южной Кореи. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что он был депортирован из Республики Корея, где его задержали в марте, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.
Утверждается, что обвиняемый будучи сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* передавал деньги другой терорганизации «Исламское государство»* на покупку огнестрельного оружия.
Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в январе. Сейчас ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
*Террористические организации, запрещенные в России
«Сегодня утром обвиняемый в содействии террористической деятельности прибыл в сопровождении силовиков в город Екатеринбург для проведения следственных действий»,
– говорится в сообщении свердловской антитеррористической комиссии.
Ранее сообщалось, что он был депортирован из Республики Корея, где его задержали в марте, в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.
Утверждается, что обвиняемый будучи сторонником международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* передавал деньги другой терорганизации «Исламское государство»* на покупку огнестрельного оружия.
Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в январе. Сейчас ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
*Террористические организации, запрещенные в России
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