Екатеринбурженка наездила на самокате 170 тысяч рублей за чужой счет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 19-летняя девушка целый месяц каталась на кикшеринговом электросамокате за чужой счет. Она пользовалась чужим аккаунтом сервиса и потратила более 170 тысяч рублей с привязанной к нему банковской карты.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД, представитель потерпевшей обратился в полицию и сообщил о крупном счете за прокат самокатов в Екатеринбурге, выставленном его родственнице. При этом женщина уже долгое время живет за границей и не приезжает в столицу Урала.Оказалось, что ранее оформленная сим-карта местного оператора сотовой связи, принадлежавшая потерпевшей, была аннулирована. Сотовая компания продала этот номер другому человеку. 19-летняя девушка купила данную симку и решила зарегистрировать ее в приложении прокатного сервиса. При регистрации она поняла, что аккаунт с таким телефоном уже существует, и просто продолжила его использование. Так она каталась с середины июля по середину августа.В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».