В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями





– отметили в прокуратуре. «Указанные незаконные действия обвиняемой, выразившиеся в незаконном окончании исполнительных производств, существенно нарушили права и законные интересы организаций-взыскателей – 5 банковских организаций, что лишило их права на полное, правильное и своевременное исполнение судебных актов, а также создали условия для сокрытия должниками имущества от принудительного взыскания по судебному акту»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге перед судом предстанет судебный пристав-исполнитель. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.По версии следствия, судебный пристав-исполнитель Орджоникидзевского районного отделения судебных приставов Екатеринбурга с ноября 2021 года по март 2022 года при помощи программного обеспечения автоматизированной системы, своей учетной записи и электронной подписи, внесла ложные сведения в официальные документы по восьми исполнительным производствам. Это позволило ей незаконно окончить исполнительные производства и возвратить исполнительные документы взыскателям.Обвиняемая сделала это, чтобы улучшить показатели своей работы и работы отдела по количеству оконченных исполнительных производств и уменьшить объем работы. Так, женщина хотела избежать наложения дисциплинарного взыскания за волокиту по исполнительным производствам, намереваясь получить премию и максимальную надбавку к окладу.Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.