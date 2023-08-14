Похитителя денег из ревдинского банкомата ищут по следу ботинка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жертвой очень осторожного и предусмотрительного грабителя стал один из публичных банкоматов в Ревде. Впрочем, преступник, как ни старался, всё равно наследил.Чтобы пробраться в помещение, где стоял банкомат, грабителю пришлось миновать окно и две двери. Добравшись до цели, преступник заклеил липкой лентой пожарную сигнализацию. Это ему понадобилось потому, что вскрытия банкомата он использовал автоген, генерирующий высокую температуру.Когда банкомат поддался воздействию автогена, в руках преступника оказались пять кассет, в которых на тот момент находилось более миллиона рублей (миллион девятьсот, если быть точными). Перед тем, как покинуть разграбленную организацию, злоумышленник предусмотрительно стёр следы своего пребывания. Но один всё же оставил!Как сообщает телеграм-канал «SHOT», сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать на месте преступления след от ботинка. Сейчас этот след — главная «ниточка», по которой полиция пытается выйти на незаконно обогатившегося преступника.Впрочем, у полицейских есть подозрение, что столь дерзко и хладнокровно действовал не один человек. Поэтому по данному преступлению возбуждено дело по статье о краже, совершённой организованной группой (часть 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации).