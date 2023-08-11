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Облсуд вернул в СИЗО директора института физкультуры и спорта УрФУ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский облсуд вернул директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова в СИЗО. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что 3 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Шурманову с содержания под стражей на запрет определенных действий. Постановление опротестовал прокурор.
Сегодня областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора. Постановление районного суда изменили. Шурманова взяли под стражу в зале суда. Он пробудет в СИЗО до 15 января 2024 года.
Евгения Шурманова обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Его также лишили звания мастера спорта по боксу.
Напомним, что 3 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Шурманову с содержания под стражей на запрет определенных действий. Постановление опротестовал прокурор.
Сегодня областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора. Постановление районного суда изменили. Шурманова взяли под стражу в зале суда. Он пробудет в СИЗО до 15 января 2024 года.
Евгения Шурманова обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Его также лишили звания мастера спорта по боксу.
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