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Двух свердловчан осудили за незаконный оборот семи килограмм наркотиков

14.56 Среда, 16 августа 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте свыше семи килограмм наркотиков и прекурсора психотропных веществ.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что двое мужчин в 2022 году в садовом доме в Верхней Пышме оборудовали лабораторию по производству наркотиков. Они произвели прекурсор наркотических средств и психотропных препаратов массой свыше 5,6 килограмма, а также наркотическое средство – мефедрон массой свыше двух килограммов.

Злоумышленники произвели наркотики для передачи их другим участникам ОПГ для последующего сбыта оптовым продавцам и потребителям запрещенных веществ.

Мужчины осуждали свою причастность к незаконному обороту наркотиков в составе организованной группы. Они утверждали, что оборудовали нарколабораторию, но не смогли произвести наркотики, а изъятые вещества им не принадлежат.

Свердловский областной суд назначил одному из виновных 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, второму – 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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