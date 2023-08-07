Двух свердловчан осудили за незаконный оборот семи килограмм наркотиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте свыше семи килограмм наркотиков и прекурсора психотропных веществ.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что двое мужчин в 2022 году в садовом доме в Верхней Пышме оборудовали лабораторию по производству наркотиков. Они произвели прекурсор наркотических средств и психотропных препаратов массой свыше 5,6 килограмма, а также наркотическое средство – мефедрон массой свыше двух килограммов.Злоумышленники произвели наркотики для передачи их другим участникам ОПГ для последующего сбыта оптовым продавцам и потребителям запрещенных веществ.Мужчины осуждали свою причастность к незаконному обороту наркотиков в составе организованной группы. Они утверждали, что оборудовали нарколабораторию, но не смогли произвести наркотики, а изъятые вещества им не принадлежат.Свердловский областной суд назначил одному из виновных 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, второму – 17 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.