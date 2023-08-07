Екатеринбуржца осудили за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесли приговор местному жителю за покушение на убийство покупателя круглосуточного магазина.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, рано утром 11 декабря прошлого года пьяный мужчина зашел в круглосуточный магазин на улице Репина, чтобы навестить свою сожительницу. Женщина работала там продавцом.В магазине обвиняемый поссорился с покупателем. В ходе ссоры злоумышленник подошел к потерпевшему, взял его за ворот пуховика и начал удерживать, а затем нанес ему более девяти ударов ножом. Однако мужчина оказал активное сопротивление и покинул место происшествия, после чему ему оказали медицинскую помощь.Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинены повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.