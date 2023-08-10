Екатеринбургская полиция просит помощи в поисках орехового вора с Эльмаша

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге за пять месяцев не смогли найти воришку, который утащил из магазина более 20 кг орехов. Теперь полиция просит помощи в поисках злоумышленника у горожан.Как сообщили в городском УМВД, в марте молодой человек зашел в магазин на улице Фрезеровщиков и без особых усилий вынес оттуда увесистые упаковки. Добычей воришки стали 1,5 кг фундука, 4 кг фисташек, 7,5 кг кешью и 9 кг миндаля.За пять месяцев полицейские не смогли найти подозреваемого и теперь просят помощи у горожан. Опознавших похитителя просят сообщить его данные по телефону +7 (919) 373-84-45. Конфиденциальность гарантируется.Также полиция призывает самого подозреваемого добровольно прийти в отдел полиции №14 на улице Баумана, 11, дать пояснения и возместить ущерб.