В Екатеринбурге задержали распространителей детской порнографии





– сообщил полковник Горелых. «Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных Интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми. Криминальный заработок каждого фигуранта дела составлял до 350 тысяч рублей в месяц. Прибыль зависела от «прогона» рекламного трафика и посещаемости злачных сайтов. Доход поступал на специально созданные для этих целей криптокошельки»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в ходе задержали двух местных жителей, которые обвиняются в распространении детской порнографии через интернет. Злоумышленников выявили в ходе специальной международной операции «Narsil», которую инициировал Интерпол.Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, в период с 2020 по 2022 год порнография с несовершеннолетними хранилась на территории Орджоникидзевского района и предназначалась для распространения на нескольких сайтах в интернете. После возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 242.1 УК РФ Следственный комитет провел в квартирах фигурантов обыски, в ходе которых обнаружили компьютерную технику, содержащих специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних.Задержанным предъявили соответствующее обвинение. Суд по ходатайству СКР отправил их под стражу. В ходе допроса они признались в содеянном и сообщили о причастности еще одного человека, проживающего на территории Краснодарского края. Третий фигурант – мужчина 1984 года рождения – тоже задержан.Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что для изобличения злоумышленников с декабря 2021 по июль 2023 года проводилась специальная международная операция «NARSIL», инициированная Генеральным секретариатом Интерпола. Ее участниками стали 28 стран, в том числе Аргентина, Таиланд, Болгария и другие.В банду входили двое ранее не судимых свердловчанина 1998 года рождения и судимый за аналогичное преступление житель Краснодарского края 1984 года рождения. Для создания и администрирования сайтов злоумышленники использовали абонентские номера, электронные почтовые ящики и банковские карты своего ближайшего окружения.