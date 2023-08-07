«Чёрные собиратели металлолома» устраивают опасные для екатеринбуржцев ловушки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге не проходит «эпидемия» похищений крышек канализационных люков. Они пропадают в разных районах города, благодаря «чёрным собирателям металлолома».По подсчётам екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Водоканал», только за первые шесть месяцев 2023 года охотники за «халявным» металлом украли с улиц города 153 крышки. Это приносит ощутимые убытки городскому бюджету, а — что ещё хуже — оставляют на месте крышек зияющие отверстия, зачастую незаметные из-за травы или кустарников. Понятно, что такие «ловушки» представляют опасность и для людей, и для животных.По данным того же «Водоканала», в открытые канализационные люки за последние два года в городе провалились два малолетних ребёнка и одна женщина. А провалиться в такой люк — означает гарантировано получить травму. И хоть во всех трёх случаях вина лежит на похитителях крышек, спрос всё равно с муниципальных организаций, в чём ведении находится система канализаций на данном участке.Зачастую замена украденной крышки проблему решает ненадолго. Похитители не гнушаются вернуться и украсть новую крышку с того же люка. Поэтому, в некоторых случаях люк прикрывают тяжёлым бетонным блоком. А это тоже не самое удачное решение, ведь затрудняет доступ к канализации коммунальщикам.«Чёрные собиратели металлолома» покушаются не только на крышки канализационных люков. Они вытаскивают все металлические предметы их заброшенных домов, усугубляя их аварийность, срезают провода электросетей, срывают дорожные знаки и выламывают металлические ограды. Так, например, была разворована красивая чугунная ограда тополиного парка неподалёку от Уральского турбинного завода. А сейчас уличные расхитители растаскивают и новую ограду, не такую красивую, но для них представляющую определённую ценность.