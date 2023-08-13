Задержаны совершившие десять лет назад двойное убийство братья-свердловчане

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

У сотрудников правоохранительных органов Свердловской области одним «висяком» стало меньше. Задержаны убийцы двух девушек, тела которых нашли в 2013 году.Страшная находка тогда, десять лет назад, была сделана совершенно случайно. Возле автотрассы между Красноуфимском и селом Симинчи проходили дорожно-строительные работы. Во время вскрытия грунта рабочие и наткнулись на человеческие трупы.На протяжении десятилетия не было понятно, что произошло с погибшими и кто их убил. Но вот, преступление удалось раскрыть. Выяснилось, что подружек убили два брата, которым сейчас 41 и 44 года. «Братья пошли на убийство девушек в ходе пьяного застолья», — приводит слова главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых ВК-сообщество «Типичный Екатеринбург». Сообщается, что один из братьев-душегубов дал признательные показания во время прохождения проверки на полиграфе.