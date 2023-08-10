В Свердловской области мошенники вымогают деньги, представляясь митрополитом





– предупреждают в Екатеринбургской епархии. «Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области мошенники стали вымогать деньги у людей, представляясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.Мошенники звонят через WhatsApp. При звонке у людей высвечиваются имя и фотография митрополита.В епархии призвали свердловчан быть бдительными.