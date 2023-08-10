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В Свердловской области мошенники вымогают деньги, представляясь митрополитом
Фото: телеграм-канал Екатеринбургской епархии
В Свердловской области мошенники стали вымогать деньги у людей, представляясь именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Мошенники звонят через WhatsApp. При звонке у людей высвечиваются имя и фотография митрополита.
В епархии призвали свердловчан быть бдительными.
«Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги»,
– предупреждают в Екатеринбургской епархии.
Мошенники звонят через WhatsApp. При звонке у людей высвечиваются имя и фотография митрополита.
В епархии призвали свердловчан быть бдительными.
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