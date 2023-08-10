В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на живодера, выкинувшего собаку с пятого этажа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в отношении жителя Эльмаша, который выбросил собаку с пятого этажа, возбудили уголовное дело.Вопиющий инцидент произошел в середине июля. В городском УМВД сообщили, что жительница одного из домов на улице Старых Большевиков обратилась в полицию с жалобой на соседа по коммунальной квартире. Она рассказала, что 44-летний мужчина в ее отсутствие выбросил с балкона пятого этажа принадлежащего ей пса. Дворняга по кличке «Черныш» в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью.Живодером оказался ранее не судимый местный житель, работающий водителем погрузчика в торговой компании. Он пояснил, что находился в тот день дома с гостями. Соседка ушла на работу, пса оставила в своей комнате, а тот постоянно лаял. В какой-то момент подозреваемый потерял терпение, попытался успокоить собаку, но потом не придумал ничего лучше, чем выбросить животное из окна. После этого он спокойно вернулся в свою комнату.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.