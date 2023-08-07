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Екатеринбурженке назначили 1,5 года колонии за продажу смертельного алкоголя
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор женщине за незаконный оборот паленого алкоголя, после употребления которого скончалась местная жительница. Ей назначили всего 1,5 года колонии.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2021 года женщина, работая продавцом в торговом павильоне на улице Академика Бардина, продала двум местным жителям два флакона с алкоголем объемом 0,1 литра каждый. В продукции содержался метанол в концентрации, превышающей предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей.
В результате после употребления паленого алкоголя скончалась женщина.
Обвиняемая признала свою вину частично. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в октябре 2021 года женщина, работая продавцом в торговом павильоне на улице Академика Бардина, продала двум местным жителям два флакона с алкоголем объемом 0,1 литра каждый. В продукции содержался метанол в концентрации, превышающей предельно допустимые значения, что представляло опасность для жизни и здоровья людей.
В результате после употребления паленого алкоголя скончалась женщина.
Обвиняемая признала свою вину частично. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ей 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
«Приговор не вступил в законную силу. Прокуратура в течении предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор и даст оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования»,
– добавили в прокуратуре.
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