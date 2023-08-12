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Мужчина пытался поджечь военкомат в Полевском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Житель Полевского пытался поджечь местный военкомат. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По данным Baza, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата. Дверь загорелась, но охранник быстро потушил огонь.
Мужчина убежал с места происшествия, но его задержали через несколько минут. Подозреваемым в поджоге оказался 45-летний местный житель.
По данным Baza, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь военкомата. Дверь загорелась, но охранник быстро потушил огонь.
Мужчина убежал с места происшествия, но его задержали через несколько минут. Подозреваемым в поджоге оказался 45-летний местный житель.
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