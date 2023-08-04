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СК закрыл дело по факту смерти 14-летнего подростка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет закрыл уголовное дело по статье об убийстве по факту смерти 14-летнего подростка, тело которого нашли в яме у «Леруа Мерлен» в декабре прошлого года.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В СК не стали комментировать ситуацию.
Ранее в СМИ писали о том, что вечером 16 декабря 2022 года подросток отправился в гости к знакомой своего близкого друга, позже, 18 декабря, его тело обнаружили в канаве за ангаром на Базовом переулке. Предварительной причиной смерти назвали переохлаждение.
Тогда же в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство) было возбуждено для того, чтобы активизировать поиски без вести пропавшего и использовать более широкий спектр процессуальных действий.
По неподтвержденной информации, в гостях умершему могли предложить запрещенные вещества, после которых он не смог дойти до дома и замерз на улице.
Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на свой источник. В СК не стали комментировать ситуацию.
Ранее в СМИ писали о том, что вечером 16 декабря 2022 года подросток отправился в гости к знакомой своего близкого друга, позже, 18 декабря, его тело обнаружили в канаве за ангаром на Базовом переулке. Предварительной причиной смерти назвали переохлаждение.
Тогда же в СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство) было возбуждено для того, чтобы активизировать поиски без вести пропавшего и использовать более широкий спектр процессуальных действий.
По неподтвержденной информации, в гостях умершему могли предложить запрещенные вещества, после которых он не смог дойти до дома и замерз на улице.
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