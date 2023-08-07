В столице Урала охранник обокрал автосалон, который охранял





– рассказали в пресс-группе. «Мужчина отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе. Именно там его кутеж был прерван оперативниками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала охранника подозревают в краже почти 7 миллионов рублей из сейфа автосалона, который он должен был охранять. Как утверждается, с награбленным он сразу отправился отдыхать на базу отдыха в Верхнюю Сысерть.Кражу он совершил в ночное время на своей смене, похитив 6,8 миллиона рублей. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.Сначала сотрудники полиции поехали к подозреваемому домой, но там его не нашли. Оказалось, что дома он давно не появлялся. Позже полицейским удалось выйти на след бывшего охранника и найти его на одной из баз отдыха в Верхней Сысерти, где его и задержали. Как оказалось, мужчина сразу после краже отправился тратить похищенные деньги.Как объяснил правоохранителям сам задержанный, он хотел незаметно взять пару десятков тысяч, но, увидев пачки банкнот, не совладал с собой и забрал все. С момента кражи он успел потратить почти миллион.Отмечается, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом. Так еще в 1994 году он был осуждений за убийство и разбой. В колонии он отбыл девять лет и вышел досрочно. Сейчас на него вновь возбудили уголовное дело, но уже за «кражу в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 158 УК РФ).