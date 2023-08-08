Возрастное ограничение 18+
Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга неравнодушные местные жители заметили собаку, которая в одиночестве, без сопровождения хозяев, гуляла по улице. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что собака пережила страшную пытку.
В голове у пса сердобольные горожане разглядели несколько отверстий от пуль и даже одну, застрявшую в черепе и торчащую наружу. Впоследствии ветеринарные врачи, осмотрев животное, подтвердили — собаку расстреливали с близкого расстояние из пневматического оружия. Многие пульки застряли у пса в голове.
Ветврачи провели операцию и извлекли из головы животного несколько пулек. Но как минимум одна останется теперь в собаке до конца её жизни — она засела слишком глубоко и слишком близко расположена к органам зрения. Ветеринары опасаются, что при попытке извлечь пульку будут задеты нервные окончания, и тогда есть риск, что животное ослепнет.
По ошейнику на расстрелянной собаке удалось установить, что зовут бедолагу Громом. Его взяли на попечение в екатеринбургский приют травмированных животных «Клякса». Там уже содержится около 90 собак, и помощь в их кормлении не будет лишней. В частности, желающие могут адресно присылать деньги или корма для Грома или для любой другой собаки «Кляксы». Контактные данные для этого можно найти в ВК-группе приюта.
Не лишним будет напомнить, что жестокое обращение с животными карается по закону, и достаточно сурово. Стали не редки случаи, когда за изуверства, подобные тем, что пережил Гром, нелюди не отделываются штрафами, а отправляются за решётку. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет судьям лишать садистов свободы сроком до 5 лет.
В голове у пса сердобольные горожане разглядели несколько отверстий от пуль и даже одну, застрявшую в черепе и торчащую наружу. Впоследствии ветеринарные врачи, осмотрев животное, подтвердили — собаку расстреливали с близкого расстояние из пневматического оружия. Многие пульки застряли у пса в голове.
Ветврачи провели операцию и извлекли из головы животного несколько пулек. Но как минимум одна останется теперь в собаке до конца её жизни — она засела слишком глубоко и слишком близко расположена к органам зрения. Ветеринары опасаются, что при попытке извлечь пульку будут задеты нервные окончания, и тогда есть риск, что животное ослепнет.
По ошейнику на расстрелянной собаке удалось установить, что зовут бедолагу Громом. Его взяли на попечение в екатеринбургский приют травмированных животных «Клякса». Там уже содержится около 90 собак, и помощь в их кормлении не будет лишней. В частности, желающие могут адресно присылать деньги или корма для Грома или для любой другой собаки «Кляксы». Контактные данные для этого можно найти в ВК-группе приюта.
Не лишним будет напомнить, что жестокое обращение с животными карается по закону, и достаточно сурово. Стали не редки случаи, когда за изуверства, подобные тем, что пережил Гром, нелюди не отделываются штрафами, а отправляются за решётку. Статья 245 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет судьям лишать садистов свободы сроком до 5 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ещё одна маленькая девочка потеряла родителей в Екатеринбурге
08 августа 2023
08 августа 2023
Екатеринбургский «ЗооДоктор» ищет дом для хвостатого Емели
08 августа 2023
08 августа 2023